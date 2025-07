Un été en Seine 2025 Rallye photo Les Andelys

Un été en Seine 2025 Rallye photo Les Andelys vendredi 18 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Rallye photo

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-18 16:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Rallye photo Espace Famille :

Partez à l’aventure avec le rallye photo ! En équipe, explorez les environs pour trouver et immortaliser des lieux ou objets selon des thèmes donnés. Une activité originale qui stimule l’observation, la créativité et la coopération, idéale pour découvrir la région autrement.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Rallye photo

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Photo rally Family Area :

Go on an adventure with the photo rally! In teams, explore the surrounding area to find and immortalize places or objects according to given themes. An original activity that stimulates observation, creativity and cooperation, ideal for discovering the region in a different way.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Foto-Rallye Familienbereich :

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit der Fotorallye! Erkunden Sie in Teams die Umgebung, um Orte oder Objekte nach vorgegebenen Themen zu finden und zu verewigen. Eine originelle Aktivität, die Beobachtung, Kreativität und Kooperation fördert und ideal ist, um die Region auf andere Weise zu entdecken.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Rally fotografico Area famiglie:

Partite all’avventura con il rally fotografico! A squadre, esplorate il territorio circostante per trovare e immortalare luoghi o oggetti secondo temi prestabiliti. Un’attività originale che stimola l’osservazione, la creatività e la cooperazione, ideale per scoprire la regione in modo diverso.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Rally fotográfico Espacio familiar :

Láncese a la aventura con el rally fotográfico En equipos, exploren los alrededores para encontrar e inmortalizar lugares u objetos según temas determinados. Una actividad original que estimula la observación, la creatividad y la cooperación, ideal para descubrir la región de una manera diferente.

