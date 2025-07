Un été en Seine 2025 Repas partagé et animations scientifiques Les Andelys

Un été en Seine 2025 Repas partagé et animations scientifiques Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Repas partagé et animations scientifiques

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Repas partagé et animations scientifiques :

Partagez un moment convivial autour d’un repas partagé suivi d’animations scientifiques avec l’association Souris Vertes. De 17h30 à 19h, laissez libre cours à votre créativité en dessinant votre propre constellation. À 20h30, participez à une animation ludique sur les fusées à eau, avant de terminer la soirée par une séance d’observation du ciel et d’astronomie de 22h à minuit. Une soirée amusante et enrichissante pour tous les âges.

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Repas partagé et animations scientifiques :

Partagez un moment convivial autour d’un repas partagé suivi d’animations scientifiques avec l’association Souris Vertes. De 17h30 à 19h, laissez libre cours à votre créativité en dessinant votre propre constellation. À 20h30, participez à une animation ludique sur les fusées à eau, avant de terminer la soirée par une séance d’observation du ciel et d’astronomie de 22h à minuit. Une soirée amusante et enrichissante pour tous les âges. .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Repas partagé et animations scientifiques

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Shared meal and scientific activities:

Share a convivial moment over a shared meal followed by scientific activities with the Souris Vertes association. From 5.30pm to 7pm, give free rein to your creativity by drawing your own constellation. At 8:30 p.m., take part in a fun activity on water rockets, before ending the evening with a sky observation and astronomy session from 10 p.m. to midnight. A fun and enriching evening for all ages.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Gemeinsames Essen und wissenschaftliche Animationen :

Verbringen Sie einen geselligen Moment bei einem gemeinsamen Essen, gefolgt von wissenschaftlichen Animationen mit dem Verein Souris Vertes. Von 17:30 bis 19:00 Uhr können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihr eigenes Sternbild zeichnen. Um 20:30 Uhr können Sie an einer spielerischen Animation über Wasserraketen teilnehmen, bevor Sie den Abend mit einer Himmelsbeobachtung und Astronomie von 22 Uhr bis Mitternacht ausklingen lassen. Ein unterhaltsamer und bereichernder Abend für alle Altersgruppen.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Cena condivisa ed eventi scientifici:

Condividete un momento di convivialità con un pasto comune seguito da attività scientifiche con l’associazione Souris Vertes. Dalle 17.30 alle 19.00, date libero sfogo alla vostra creatività disegnando la vostra costellazione. Alle 20.30, partecipate a una divertente attività sui razzi ad acqua, prima di concludere la serata con una sessione di osservazione del cielo e astronomia dalle 22.00 a mezzanotte. Una serata divertente e gratificante per tutte le età.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Comida compartida y actos científicos:

Disfrute de una comida compartida seguida de actividades científicas con la asociación Souris Vertes. De 17:30 a 19:00, dé rienda suelta a su creatividad dibujando su propia constelación. A las 20.30 h, participe en una divertida actividad sobre cohetes de agua, antes de terminar la velada con una sesión de observación del cielo y astronomía de 22.00 h a medianoche. Una velada divertida y enriquecedora para todas las edades.

L’événement Un été en Seine 2025 Repas partagé et animations scientifiques Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération