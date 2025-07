Un été en Seine 2025 Spectacle Crea Bus Les Andelys

Un été en Seine 2025 Spectacle Crea Bus Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Spectacle Crea Bus

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-16 17:45:00

Date(s) :

2025-07-16

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Montez à bord du Créa Bus, un bus pas comme les autres transformé en véritable scène de spectacle ! Stationné près de l’Espace Famille, il vous invite à découvrir une animation originale sur le thème de l’eau, mêlant théâtre, contes et surprises visuelles.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Spectacle Crea Bus

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Climb aboard the Créa Bus, a bus like no other transformed into a veritable stage show! Parked near the Espace Famille, it invites you to discover an original show on the theme of water, combining theater, storytelling and visual surprises.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht sein.

Steigen Sie in den Créa Bus, einen ganz besonderen Bus, der in eine echte Showbühne verwandelt wurde! Er steht in der Nähe des Familienzentrums und lädt Sie zu einer originellen Animation zum Thema Wasser ein, die Theater, Märchen und visuelle Überraschungen miteinander verbindet.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Salite a bordo del Créa Bus, un autobus come nessun altro trasformato in un vero e proprio spettacolo teatrale! Parcheggiato nei pressi dell’Espace Famille, vi invita a scoprire uno spettacolo originale sul tema dell’acqua, che unisce teatro, narrazione e sorprese visive.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Súbase al Créa Bus, un autobús sin igual transformado en un auténtico espectáculo Estacionado cerca del Espace Famille, le invita a descubrir un espectáculo original sobre el tema del agua, que combina teatro, narración y sorpresas visuales.

