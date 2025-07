Un été en Seine 2025 Sports d’opposition Les Andelys

Un été en Seine 2025 Sports d’opposition Les Andelys lundi 14 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Sports d’opposition

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Sports d’opposition Espace Multisports:

Découvrez les sports d’opposition avec les clubs locaux Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga et CAS Judo. Que vous aimiez les arts martiaux traditionnels ou les disciplines de combat modernes, ces clubs proposent des entraînements adaptés à tous les niveaux. Venez développer votre technique, votre endurance et votre esprit de compétition dans une ambiance dynamique et respectueuse.

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Sports d’opposition Espace Multisports:

Découvrez les sports d’opposition avec les clubs locaux Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga et CAS Judo. Que vous aimiez les arts martiaux traditionnels ou les disciplines de combat modernes, ces clubs proposent des entraînements adaptés à tous les niveaux. Venez développer votre technique, votre endurance et votre esprit de compétition dans une ambiance dynamique et respectueuse. .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Sports d’opposition

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Opposition sports Espace Multisports:

Discover opposition sports with local clubs: Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga and CAS Judo. Whether you like traditional martial arts or modern combat disciplines, these clubs offer training adapted to all levels. Come and develop your technique, stamina and competitive spirit in a dynamic and respectful atmosphere.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Oppositionssport Espace Multisports:

Entdecken Sie den Oppositionssport mit den lokalen Vereinen: Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga und CAS Judo. Egal, ob Sie traditionelle Kampfsportarten oder moderne Kampfsportarten mögen, diese Vereine bieten Training für alle Niveaus an. Kommen Sie und entwickeln Sie Ihre Technik, Ihre Ausdauer und Ihren Kampfgeist in einer dynamischen und respektvollen Atmosphäre.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Sport di opposizione Area polisportiva:

Scoprite gli sport di opposizione con i club locali: Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga e CAS Judo. Che vi piacciano le arti marziali tradizionali o le moderne discipline di combattimento, questi club offrono allenamenti adatti a tutti i livelli. Venite a sviluppare la vostra tecnica, la vostra resistenza e il vostro spirito competitivo in un’atmosfera dinamica e rispettosa.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Deportes de oposición Espacio multideportes:

Descubra los deportes de oposición con los clubes locales: Innae Taekwondo, CSA Full Contact, Krav Maga y CAS Judo. Tanto si le gustan las artes marciales tradicionales como las disciplinas de combate modernas, estos clubes ofrecen entrenamientos adaptados a todos los niveles. Venga a desarrollar su técnica, su resistencia y su espíritu competitivo en un ambiente dinámico y respetuoso.

L’événement Un été en Seine 2025 Sports d’opposition Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération