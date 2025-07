Un été en Seine 2025 Tournoi de football Les Andelys

Un été en Seine 2025 Tournoi de football Les Andelys vendredi 11 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Tournoi de football

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-15 2025-07-19 2025-07-21

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Tournoi de football Espace Multisports:

Enfile tes crampons et forme ton équipe pour un après-midi placé sous le signe du sport et de la convivialité. Le tournoi de football est ouvert à tous les passionnés, petits et grands, pour des matchs endiablés dans une ambiance bon enfant.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Tournoi de football

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Soccer tournament Espace Multisports:

Put on your cleats and form your team for an afternoon of sport and conviviality. The soccer tournament is open to all enthusiasts, young and old, for lively matches in a friendly atmosphere.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Fußballturnier Espace Multisports:

Ziehen Sie Ihre Stollenschuhe an und bilden Sie Ihr Team für einen Nachmittag im Zeichen des Sports und der Geselligkeit. Das Fußballturnier ist offen für alle Fußballfans, ob groß oder klein, und bietet spannende Spiele in einer freundlichen Atmosphäre.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa quinta edizione, vi aspetta un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e ricreative.

Torneo di calcio Espace Multisports:

Indossate gli scarpini e formate la vostra squadra per un pomeriggio di sport e divertimento. Il torneo di calcio è aperto a tutti gli appassionati di calcio, giovani e meno giovani, per partite emozionanti in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Torneo de fútbol Espace Multisports:

Póngase las botas y forme su equipo para una tarde de deporte y diversión. El torneo de fútbol está abierto a todos los entusiastas del fútbol, jóvenes y mayores, para disputar emocionantes partidos en un ambiente amistoso.

