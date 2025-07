Un été en Seine 2025 Tournoi de sanball Les Andelys

Un été en Seine 2025 Tournoi de sanball Les Andelys mercredi 16 juillet 2025.

Un été en Seine 2025 Tournoi de sanball

Berges de Seine Les Andelys Eure

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

2025-07-16 2025-07-23

Du 11 au 26 juillet 2025, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 5ème édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturels et de loisirs.

Tournoi de sandball Espace Multisports:

Participez au tournoi de sanball, un jeu dynamique et convivial qui mêle adresse et esprit d’équipe. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, venez relever le défi dans une ambiance sportive et festive. Un moment idéal pour s’amuser et partager de belles rencontres.

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Un été en Seine 2025 Tournoi de sanball

From July 11 to 26, 2025, the event of the summer in Les Andelys returns to the banks of the Seine!

For this 5th edition, you?ll be in for a real treat, with an exceptional program and a host of sporting, cultural and leisure activities.

Sandball tournament Espace Multisports:

Take part in the sanball tournament, a dynamic and friendly game that combines skill and team spirit. Whether you’re a beginner or an experienced player, come and take up the challenge in a sporting and festive atmosphere. An ideal opportunity to have fun and meet new people.

German :

Vom 11. bis 26. Juli 2025 kehrt das Sommerereignis in Les Andelys an die Ufer der Seine zurück!

Ausgabe werden Sie mit einem außergewöhnlichen Programm und zahlreichen Aktivitäten und Animationen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit überrascht.

Sandballturnier Espace Multisports:

Nehmen Sie am Sanballturnier teil, einem dynamischen und geselligen Spiel, das Geschicklichkeit und Teamgeist miteinander verbindet. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Spieler sind, nehmen Sie die Herausforderung in einer sportlichen und festlichen Atmosphäre an. Ein idealer Moment, um sich zu amüsieren und nette Leute kennenzulernen.

Italiano :

Dall’11 al 26 luglio 2025, l’evento estivo di Les Andelys torna sulle rive della Senna!

Per questa 5a edizione, vi aspetta una vera e propria festa, con un programma eccezionale e una serie di attività sportive, culturali e di svago.

Torneo di sandball Espace Multisports:

Partecipate al torneo di sanball, un gioco dinamico e amichevole che unisce abilità e spirito di squadra. Che siate principianti o esperti, venite a sfidarvi in un’atmosfera sportiva e festosa. È un ottimo modo per divertirsi e conoscere nuove persone.

Espanol :

Del 11 al 26 de julio de 2025, la cita estival de Les Andelys vuelve a las orillas del Sena

En esta 5ª edición, disfrutará de un programa excepcional y de numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.

Torneo de sanball Espace Multisports:

Participe en el torneo de sanball, un juego dinámico y amistoso que combina habilidad y espíritu de equipo. Tanto si es un principiante como un jugador experimentado, venga y acepte el reto en un ambiente deportivo y festivo. Es una forma estupenda de divertirse y conocer gente nueva.

L’événement Un été en Seine 2025 Tournoi de sanball Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération