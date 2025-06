Un été exceptionnel en famille avec le Centre Socioculturel Centre Socioculturel Sainte-Foy-la-Grande 1 juillet 2025 07:00

Gironde

Un été exceptionnel en famille avec le Centre Socioculturel
16 Rue Marceau
Sainte-Foy-la-Grande
Gironde

Les Rendez-vous Ludik :

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h Plage des Bardoulets à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et en soirées les 18 Juillet et 8 Août.

Tous à la « Ludo rue Marceau » Les mercredis et samedis de 14h à 18h et les samedis découverte de grands jeux dans la cour Accès libre.

Les Ateliers Parents-Enfants

Tous les vendredis à la plage des Bardoulets à Port-Sainte-Foy-et6ponchapt (bracelet, argile, origami, papier recyclé…) de 15h à 18h.

Les ateliers Cuisine du monde :

Les mardis 8 juillet et 5 Août matin de 10h à 12h Partage d’une recette originale.

Les mardis 15 Juillet de 10h à 12h30 au jardin public de Sainte-Foy-La-Grande et 29 Juillet de 14h à 16h30 au parc Bologne à Pineuilh Cuisine spécial ados.

Infos et inscription au 06 25 14 53 90 .

