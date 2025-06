UN ETE HORS DES RESERVES Tautavel 9 juillet 2025 11:30

Pyrénées-Orientales

UN ETE HORS DES RESERVES Avenue Léon-Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-09 11:30:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Un été hors des réserves, c’est un rendez vous avec le conservateur tous les mercredis de l’été du 9 juillet au 27 août entre 11H30 et 12H sans supplément au droit d’entrée, consultez notre site web

.

Avenue Léon-Jean Grégory

Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Un été hors des réserves is an appointment with the curator every Wednesday during the summer from July 9 to August 27 between 11:30 and 12:00 at no extra charge, see our website

German :

Ein Sommer außerhalb der Reserven ist ein Rendezvous mit dem Kurator jeden Mittwoch im Sommer vom 9. Juli bis zum 27. August zwischen 11:30 und 12:00 Uhr ohne zusätzliche Eintrittsgebühr, siehe unsere Website

Italiano :

Un’estate fuori dalle riserve, un appuntamento con il curatore ogni mercoledì durante l’estate, dal 9 luglio al 27 agosto, tra le 11.30 e le 12.00, senza alcun costo aggiuntivo

Espanol :

Un verano fuera de las reservas, una cita con el conservador todos los miércoles del verano, del 9 de julio al 27 de agosto, de 11.30 a 12.00 h, sin coste adicional, visite nuestra página web

L’événement UN ETE HORS DES RESERVES Tautavel a été mis à jour le 2025-06-20 par CDT66