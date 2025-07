Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche samedi 23 août 2025.

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Samedi 23 août, 17h00 Entrée libre, participation au chapeau pour la restauration de l’église

Quatre chanteuses lyriques et un baryton seront accompagnées au piano, pour vous faire entendre dans l’église de Loisé à Mortagne des œuvres de compositeurs très variés !

Quatre chanteuses passionnées de musique se sont rencontrées lors du festival de musique de Vic sous Thil en Bourgogne auquel elles ont toutes participé.

Lorsque ce festival s’est arrêté en 2022, elles ont décidé de reprendre le flambeau et de s’ancrer dans le Perche où réside l’une d’elles : Susanne Burstein.

2022 a donc été l’année de la première rencontre « Un été lyrique ». Deux concerts ont eu lieu à Mortagne et à La Perrière. En 2023 se sont succédés un concert en l’église de Saint Germain de Loisé et à La Perrière, ainsi qu’ en 2024 à Mortagne-au-Perche et à Bellême.

Quatre chanteuses lyriques : Susanne Burstein et Véronique Repplinger, sopranos, Emmanuelle Chavaz et Cécile Lucchini, mezzo-sopranos, cette année rejointes par Christophe Granier, baryton, diplômé d’Art lyrique de la Ville de Paris en 2000, spécialisé en mélodie française et opérette seront accompagnées fidèlement par Lucile Steunou, pianiste et chef de chant au conservatoire du 11ème arrondissement de Paris.

Venues de Normandie, la région parisienne, la Suisse et la Savoie…ils vous feront entendre des œuvres -duos, trios et soli- par des compositeurs très variés :

Brahms, Bellini, Duparc, Gounod, Haendel, Lehar, Messager, Mozart, Purcell, Rossini, Schubert, Verdi, Vivaldi…

Susanne Burstein, Véronique Repplinger – sopranos

Emmanuelle Chavaz, Cécile Lucchini- mezzo sopranos

Christophe Granier, baryton

Lucile Steunou – piano

Organisé par Mortagne-au-Perche Patrimoine

Entrée libre

Participation aux frais libre au profit de la restauration de l’église de Loisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-23T18:30:00.000+02:00

église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne