Un été médiéval au château de Falaise Place Guillaume Le Conquérant Falaise

Un été médiéval au château de Falaise Place Guillaume Le Conquérant Falaise mercredi 9 juillet 2025 10:00:00.

Un été médiéval au château de Falaise

Place Guillaume Le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06

Cet été, le château de Falaise vous invite à un voyage dans le temps avec des ateliers, des animations et des visites captivantes !

Tous les mercredis, du 9 juillet au 6 août, la basse-cour s’anime explorez l’histoire médiévale en famille ou entre amis, avec des événements gratuits à ne pas manquer !

Place Guillaume Le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

English : Un été médiéval au château de Falaise

This summer, Falaise Castle invites you to take a trip back in time with captivating workshops, events and tours!

Every Wednesday, from July 9 to August 6, the farmyard comes alive: explore medieval history with family and friends, with free events not to be missed!

German : Un été médiéval au château de Falaise

Diesen Sommer lädt Sie das Schloss von Falaise mit spannenden Workshops, Animationen und Besichtigungen zu einer Reise in die Vergangenheit ein!

Jeden Mittwoch, vom 9. Juli bis zum 6. August, erwacht der Unterhof zum Leben: Erforschen Sie die mittelalterliche Geschichte mit der Familie oder mit Freunden, mit kostenlosen Veranstaltungen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Quest’estate, il Castello di Falaise vi invita a fare un viaggio nel tempo con laboratori, eventi e visite accattivanti!

Ogni mercoledì dal 9 luglio al 6 agosto, l’aia si anima: esplorate la storia medievale con la famiglia o gli amici, con eventi gratuiti da non perdere!

Espanol :

Este verano, el castillo de Falaise le invita a un viaje en el tiempo a través de talleres, animaciones y visitas cautivadoras

Todos los miércoles, del 9 de julio al 6 de agosto, el patio de la granja cobra vida: explore la historia medieval en familia o con amigos, con eventos gratuitos que no querrá perderse

L’événement Un été médiéval au château de Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-06-28 par Calvados Attractivité