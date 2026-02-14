Un Été musical au Jardin, 7e édition Bois-Guilbert
1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Partagez des moments uniques au Jardin des sculptures dans le cadre du Festival Un Été musical au Jardin . Chaque dimanche à 18h, le Jardin des sculptures accueille différents ensembles instrumentaux classiques et musiciens de talent pour des concerts dans un écrin de nature.
Programmation
-12 juillet Luosha Fang, violoniste et altiste, et Kit Armstrong, pianiste.
-19 juillet Le Poème Harmonique, tournée Nouvelles Voix en Normandie Madeleine Bazola-Minori, mezzo-soprano et Allyn Wu, baryton.
-26 juillet Julian Trevelyan, pianiste, et Juliette Sieffert violoncelliste.
-04 août Fériel Kaddour, pianiste.
-09 août Claire Fraysse, soprano, et Malo Courbaron, pianiste.
-16 août Le Quatuor Citadelle Raphaël Garac, violon, Meiko Nakahira, violon, Paolo Schena, alto, et Pauline Boudon, violoncelle.
Après chaque concert, un cocktail dînatoire avec les musiciens est proposé pour prolonger la magie de ces soirées. Cette année, le Jardin des sculptures accueille à nouveau la tournée Nouvelles voix en Normandie avec le Poème harmonique.
Deux formules Concert seulement, ou Concert et cocktail dinatoire avec le Chef Johann, sur réservation.
Soirées de 18h à 22h. .
1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com
