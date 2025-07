Un été ordinaire Les Muséales Tourouvre au Perche

Un été ordinaire Les Muséales Tourouvre au Perche mardi 15 juillet 2025.

Un été ordinaire

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-31 18:00:00

2025-07-15

Cette exposition propose une sélection de photographies issues du projet Un été ordinaire, né de la collaboration entre le photographe Olivier Denis et l’auteure Sarah Poulain.

À travers des images en noir et blanc réalisées à l’argentique, Olivier Denis capte des instants de vie simples, des scènes du quotidien, des visages, des lieux traversés. Ses photos racontent avec douceur et sincérité la beauté de l’ordinaire.

Cette exposition accompagne la sortie du livre Un été ordinaire, paru en juin 2025, où mots et images dialoguent autour de ce qui nous relie.

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Un été ordinaire

This exhibition features a selection of photographs from the Un été ordinaire project, a collaboration between photographer Olivier Denis and author Sarah Poulain.

Through black-and-white silver images, Olivier Denis captures simple moments in life, everyday scenes, faces and places. His photos recount the beauty of the ordinary with gentleness and sincerity.

This exhibition accompanies the release of the book Un été ordinaire, published in June 2025, in which words and images converse about what connects us.

German :

Diese Ausstellung zeigt eine Auswahl von Fotografien aus dem Projekt Un été ordinaire, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem Fotografen Olivier Denis und der Autorin Sarah Poulain hervorgegangen ist.

In seinen schwarz-weißen Silberbildern fängt Olivier Denis einfache Momente des Lebens, Alltagsszenen, Gesichter und Orte ein. Seine Fotos erzählen auf sanfte und ehrliche Weise von der Schönheit des Gewöhnlichen.

Diese Ausstellung begleitet die Veröffentlichung des im Juni 2025 erschienenen Buches Un été ordinaire, in dem Worte und Bilder in einen Dialog über das treten, was uns verbindet.

Italiano :

La mostra presenta una selezione di fotografie del progetto Un été ordinaire, una collaborazione tra il fotografo Olivier Denis e l’autrice Sarah Poulain.

Utilizzando immagini in bianco e nero, a base di argento, Olivier Denis cattura semplici momenti di vita, scene quotidiane, volti e luoghi. Le sue foto catturano la bellezza dell’ordinario con dolcezza e sincerità.

Questa mostra accompagna l’uscita del libro Un été ordinaire, pubblicato nel giugno 2025, in cui parole e immagini dialogano su ciò che ci unisce.

Espanol :

Esta exposición presenta una selección de fotografías del proyecto Un été ordinaire, una colaboración entre el fotógrafo Olivier Denis y la escritora Sarah Poulain.

Utilizando imágenes en blanco y negro, a base de plata, Olivier Denis capta momentos sencillos de la vida, escenas cotidianas, rostros y lugares. Sus fotos captan la belleza de lo ordinario con delicadeza y sinceridad.

Esta exposición acompaña el lanzamiento del libro Un été ordinaire, publicado en junio de 2025, en el que palabras e imágenes entablan un diálogo sobre lo que nos une.

