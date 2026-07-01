Un été o’Val Les Fins
mercredi 19 août 2026 · Les Fins
Informations pratiques
Les Fins
Un été o’Val
Les Fins Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Un ÉTÉ O’Val, c’est un spectacle de cirque en plein air proposé gratuitement dans les 8 communes de la Communauté de commune du Val de Morteau les mercredis de l’été.
Les spectacles sont précédés de 2 ateliers d’initiation aux arts du cirque de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. Inscriptions sur site internet.
Une programmation de la Cie INHERENCE en collaboration avec la Communauté de Communes du Val de Morteau et de la Région Bourgogne- Franche Comté .
Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 67 68 83 cie.inherence@gmail.com
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English : Un été o’Val
L’événement Un été o’Val Les Fins a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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