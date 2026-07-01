Informations pratiques

Les Gras

Un été o’Val

Les Gras Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Un Été O’val, c’est un spectacle de cirque en plein air proposé gratuitement dans les 8 communes de la Communauté de commune du Val de Morteau les mercredis de l’été.

Les spectacles sont précédés de 2 ateliers d’initiation aux arts du cirque de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. Inscriptions sur site internet.

Une programmation de la Cie INHERENCE en collaboration avec la Communauté de Communes du Val de Morteau et de la Région Bourgogne- Franche Comté .

Les Gras 25790 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 67 68 83 cie.inherence@gmail.com

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English : Un été o’Val

L’événement Un été o’Val Les Gras a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER