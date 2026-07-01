Un été pour tous, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Un été pour tous 7 juillet – 27 août Médiathèque Assia Djebar Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T19:30:00+02:00 – 2026-07-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Animation sportives et créatives, spectacles et soirées estivales

Tout le programme d’un été pour tous sur le lien suivant :

https://xn--untpourtousblanquefort-c8bb.my.canva.site/programme#page-2

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://xn--untpourtousblanquefort-c8bb.my.canva.site/programme#page-2 »}]

Animation sportives et créatives, spectacles et soirées estivales été blanquefort

Service communication de Blanquefort