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AGENDA · Pont-et-Massène

Un été qui sauve Lac de Pont Pont-et-Massène

dimanche 19 juillet 2026 · Pont-et-Massène

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Esplanade du lac de pont
Ville
21140 Pont-et-Massène
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pont-et-Massène

Un été qui sauve Lac de Pont

Esplanade du lac de pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Profitez de votre dimanche à la plage pour apprendre les gestes qui sauvent !

Dans le cadre de l’opération « L’Été qui sauve » de la Croix-Rouge française, des bénévoles vous proposent une initiation gratuite et accessible à tous aux premiers secours. En quelques minutes, découvrez les bons réflexes qui peuvent faire la différence en cas d’urgence. Une activité utile, conviviale et ouverte à toute la famille.   .

Esplanade du lac de pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   Flora.jordi@croix-rouge.fr

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English : Un été qui sauve Lac de Pont

L’événement Un été qui sauve Lac de Pont Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-03 par OT des Terres d’Auxois