Un été qui sauve Lac de Pont Pont-et-Massène
dimanche 19 juillet 2026 · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Un été qui sauve Lac de Pont
Esplanade du lac de pont Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Profitez de votre dimanche à la plage pour apprendre les gestes qui sauvent !
Dans le cadre de l’opération « L’Été qui sauve » de la Croix-Rouge française, des bénévoles vous proposent une initiation gratuite et accessible à tous aux premiers secours. En quelques minutes, découvrez les bons réflexes qui peuvent faire la différence en cas d’urgence. Une activité utile, conviviale et ouverte à toute la famille. .
Esplanade du lac de pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Flora.jordi@croix-rouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été qui sauve Lac de Pont
L’événement Un été qui sauve Lac de Pont Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-03 par OT des Terres d’Auxois