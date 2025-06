Un été sous la casquette – Troyes 25 juin 2025 17:00

Aube

Un été sous la casquette Médiathèque Jacques-Chirac Centre Troyes Aube

La médiathèque vous propose tout au long de la belle saison des rendez-vous conviviaux, ludiques et créatifs, accessibles à tous.

Entre deux lectures ou simplement pour le plaisir d’être ensemble, venez profiter d’une programmation estivale placée sous le signe de la détente et du partage.



Karaoké, quiz, jeux en plein air, ateliers créatifs… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !



> Mercredi 25 juin Fête de la musique Venez tester vos connaissances musicales sur les années 90 et 2000 avec le jeu Play Hit !

> Mercredi 9 juillet Quiz de l’été et atelier floral Venez participer au quiz estival et confectionner des fleurs en écovannerie.

> Mercredi 23 juillet Karaoké sous le soleil Réveillez le chanteur en vous !

> Mercredi 6 août Carte pop-up Venez réaliser votre carte pop-up de l’été !

> Mercredi 20 août Spéciale La ludo’ La ludo’ prend l’air avec Les Loups-garous de Saint-Adelphes-du-Lac de Pierre-Yves Comtois… (sur inscription à arnaud.lequien@troyes-cm.fr)



Tout public. Entrée libre. .

Médiathèque Jacques-Chirac Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

