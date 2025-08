Un été sportif et convivial Quai de la Marine Tournus

Quai de la Marine Maison des berges Tournus Saône-et-Loire

Du 1er juillet au 29 août, la Ville de Tournus vous propose 2 rendez-vous par semaine autour de l’activité physique et sportive sous forme de cours collectifs adaptés et ouverts à toutes et tous.

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, adeptes des activités intenses ou douces, vous trouverez l’activité qui vous convient.

Tous les vendredis (sauf le 15/08), rejoignez-nous à la maison des berges (quai de la Marine) de 10h30 à 11h30 Pilate et yoga pour se détendre, respirer, se renforcer sans douleur

Gratuit Sans inscription Renseignements auprès du service des sports sports@tournus.fr 03 85 27 04 43 .

Quai de la Marine Maison des berges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20

