Un été sportif Station fitness au Val-ès-Fleurs Parc du Val-ès-Fleurs Granville

Parc du Val-ès-Fleurs 1 Boulevard Louis Dior Granville Manche

Début : 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 11:00:00

2025-08-13

Le Service des sports et le Pôle senior proposent deux rendez-vous sportifs estivaux gratuits et ouverts à toutes et tous des séances de réveil musculaire face à la mer et des cours collectifs de fitness.

RDV les 11, 16, 18, 25 et 30 juillet et les 1, 8, 13, 20 et 22 août

Parc du Val-ès-Fleurs 1 Boulevard Louis Dior Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Un été sportif Station fitness au Val-ès-Fleurs

The Sports Department and the Senior Citizens’ Centre are offering two free summer sports events open to all: muscle-building sessions by the sea and group fitness classes.

Dates: July 11, 16, 18, 25 and 30 and August 1, 8, 13, 20 and 22

German :

Das Sportamt und der Seniorenpol bieten zwei kostenlose Sommer-Sportveranstaltungen an, die für alle offen sind: Muskelaufbautraining am Meer und Gruppenfitnesskurse.

Termine am 11., 16., 18., 25. und 30. Juli sowie am 1., 8., 13., 20. und 22. August

Italiano :

Il Dipartimento Sport e il Centro Anziani propongono due eventi sportivi estivi gratuiti e aperti a tutti: sessioni di potenziamento muscolare in riva al mare e lezioni di fitness di gruppo.

Date: 11, 16, 18, 25 e 30 luglio e 1, 8, 13, 20 e 22 agosto

Espanol :

La Concejalía de Deportes y el Centro de Mayores ofrecen dos actividades deportivas de verano gratuitas y abiertas a todos: sesiones de musculación junto al mar y clases colectivas de fitness.

Fechas: 11, 16, 18, 25 y 30 de julio y 1, 8, 13, 20 y 22 de agosto

