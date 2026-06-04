Un été sur les quais concert Bonkers Quai de l’Isle Périgueux vendredi 10 juillet 2026.

Périgueux

Un été sur les quais concert Bonkers

Quai de l’Isle Pont des Barris Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

BONKERS est un trio qui aime traverser les époques. Des années 70 à nos jours ils jouent les meilleurs classiques du genre ! Du rock à la pop en passant par le funk, des Stones à Stevie Wonder en passant par Tracy Chapman, Neil Young ou Black Pumas. .

Quai de l’Isle Pont des Barris Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été sur les quais concert Bonkers

L’événement Un été sur les quais concert Bonkers Périgueux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Communal de Périgueux