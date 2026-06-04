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Un été sur les quais concert Bonkers Quai de l’Isle Périgueux

Un été sur les quais concert Bonkers Quai de l’Isle Périgueux

Un été sur les quais concert Bonkers Quai de l’Isle Périgueux vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Quai de l'Isle

Adresse : Pont des Barris

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Un été sur les quais concert Bonkers

Quai de l’Isle Pont des Barris Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

BONKERS est un trio qui aime traverser les époques. Des années 70 à nos jours ils jouent les meilleurs classiques du genre ! Du rock à la pop en passant par le funk, des Stones à Stevie Wonder en passant par Tracy Chapman, Neil Young ou Black Pumas.   .

Quai de l’Isle Pont des Barris Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : Un été sur les quais concert Bonkers

L’événement Un été sur les quais concert Bonkers Périgueux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Communal de Périgueux

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