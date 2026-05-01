Arès

Un été, un job’

Place Alfred Weiss Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rencontre avec les employeurs restaurants, camping, hôpital, habillement, bazar… N’oubliez pas vos CVs.

Sans oublier les stands institutionnels Alego, Mission locale, France Travail, CCAS…

Si vous avez besoin d’un accompagnement dans la rédaction de votre CV et lettre de motivation, en amont de l’évènement. Vous pouvez vous rapprocher du PAIJ d’Arès. .

Place Alfred Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

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English : Un été, un job’

L’événement Un été, un job’ Arès a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme d’Arès