Un été yoga Hirsingue

Un été yoga Hirsingue dimanche 24 août 2025.

Un été yoga

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 09:30:00

fin : 2025-08-24 11:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Thème La douceur du moment présent ; Ralentir, s’ancrer et équilibrer Sur inscription

Accessoires à emporter tapis de yoga coussin (optionnel)

Thème La douceur du moment présent ; Ralentir, s’ancrer et équilibrer

Sur inscription

Accessoires à emporter tapis de yoga coussin (optionnel) .

24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est yogaelephant@yahoo.com

English :

Theme: The gentleness of the present moment; Slowing down, grounding and balancing On registration

Accessories yoga mat cushion (optional)

German :

Thema: Die Sanftheit des gegenwärtigen Augenblicks; Verlangsamen, sich verankern und ausgleichen Nach Anmeldung

Mitzubringende Accessoires: Yogamatte Kissen (optional)

Italiano :

Tema: La dolcezza del momento presente; rallentare, radicarsi ed equilibrarsi Su iscrizione

Accessori: tappetino yoga cuscino (opzionale)

Espanol :

Tema: La dulzura del momento presente; ralentizar, enraizar y equilibrar Inscripción previa

Accesorios: esterilla de yoga cojín (opcional)

L’événement Un été yoga Hirsingue a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme du Sundgau