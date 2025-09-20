Un être humain comme un autre – Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes

Comédie Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ?Armand et Manon ne se doutent de rien. Pour l’instant, les murs tiennent. Qu’en sera-t-il lorsque leur fille Julie leur annoncera la nouvelle ? Armand et Manon vivent toujours ensemble malgré les années qui les ont écartés. Leur amour résistera-t-il lorsque Julie, leur fille unique, viendra chambouler l’équilibre si fragile de ce trio ? Leur fille qui désire tant découvrir le monde s’apprête à affronter la plus grande des vérités : qui sont ses parents ?Une vision du monde et de ceux qui le composent en mettant en valeur la complexité des relations qui nous lient les uns aux autres. 1ère mise en scène de Alexis Salembier, étudiant en dernière année de l’Ecole Nantaise d’Art Dramatique Auteur et metteur en scène : Alexis SalembierSur scène : Gaël Clément, Emma Guenneugues et Lou lebellenger Durée : 50 min.

