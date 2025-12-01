Un événement exceptionnel avec la venue de Denis2000 pour le blindtest Xtrem Le Central Vapeur Crest

Un événement exceptionnel avec la venue de Denis2000 pour le blindtest Xtrem

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Un événement exceptionnel avec la venue de Denis2000 pour le blindtest Xtrem

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

An exceptional event with Denis2000 for the Xtrem blindtest

German :

Eine außergewöhnliche Veranstaltung mit dem Besuch von Denis2000 für den Blindtest Xtrem

Italiano :

Un evento eccezionale con l’arrivo di Denis2000 per l’Xtrem blindtest

Espanol :

Un acontecimiento excepcional con la llegada de Denis2000 para el Xtrem blindtest

