Un événement exceptionnel avec la venue de Denis2000 pour le blindtest Xtrem Le Central Vapeur Crest vendredi 19 décembre 2025.
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
English :
An exceptional event with Denis2000 for the Xtrem blindtest
German :
Eine außergewöhnliche Veranstaltung mit dem Besuch von Denis2000 für den Blindtest Xtrem
Italiano :
Un evento eccezionale con l’arrivo di Denis2000 per l’Xtrem blindtest
Espanol :
Un acontecimiento excepcional con la llegada de Denis2000 para el Xtrem blindtest
L’événement Un événement exceptionnel avec la venue de Denis2000 pour le blindtest Xtrem Crest a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme