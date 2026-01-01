Un Extraordinaire Fait Divers Saint-Saturnin

Un Extraordinaire Fait Divers

88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Auteur(s) Nicolas Béatrix Distribution Nicolas Béatrix alias Caracas Association OpenClown Caracas est un nouveau vendeur débutant qui officie sur la place du marché jusqu'au moment du drame.

Auteur(s) Nicolas Béatrix Distribution Nicolas Béatrix alias Caracas

Association OpenClown

Caracas est un nouveau vendeur débutant qui officie sur la place du marché jusqu’au moment du drame. .

88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82 theatredupasseur@orange.fr

English :

Author(s) Nicolas Béatrix Cast Nicolas Béatrix alias Caracas Association OpenClown Caracas is a new, rookie market vendor who works in the market place until tragedy strikes.

