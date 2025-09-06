UN FANTÔME NE SE MONTRE JAMAIS NU… suites sur la D47 Brandonnet

Le Repaire accueille L’Atelier Blanc et les artistes Cécile Dumas et Anthea Lubat pour la présentation d’une installation et l’avant-première du film AMOUR + AMOUR , produit dans le cadre de l’exposition à L’Atelier Blanc et au Moulin des arts.

samedi 06.09.2025 à partir de 18h

[ Le Repaire, Lieu-dit La Garrigue sur la D47 12350 Brandonnet ]

05 65 65 86 15 petite restauration sur place sur réservation

Compagnie La Rumeur, Le Repaire

18h I ‘MEMBER (je souviens)

Anthea Lubat, suspension de perles-visages en céramique, 2025

18h30 AMOUR+AMOUR

Cécile Dumas, film, 2025, 31’

Avant-première du film produit dans le cadre de l’exposition à L’Atelier Blanc où l’édition du scenario est présentée.

Mona vit seule dans une maison isolée à la campagne. Elle fait appel à Florence pour procéder à un nettoyage énergétique de son lieu de vie. Inspiré de faits réels, AMOUR+AMOUR interroge notre rapport à la croyance, à l’invisible et au pouvoir du récit.

Petite restauration sur place sur réservation au 05 65 65 86 15

Soutenu par air de Midi, réseau art contemporain en Occitanie

Avec la complicité d’Antoine Marchand, directeur du centre d’art Le Lait, Albi, commissaire de l’exposition « Un fantôme ne se montre jamais nu ». .

sur la D47 lieu-dit La Garrigue Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

English :

Le Repaire welcomes L’Atelier Blanc and artists Cécile Dumas and Anthea Lubat for the presentation of an installation and preview of the film « AMOUR + AMOUR », produced as part of the exhibition at L?Atelier Blanc and Moulin des arts.

German :

Le Repaire empfängt L?Atelier Blanc und die Künstlerinnen Cécile Dumas und Anthea Lubat für die Präsentation einer Installation und die Vorpremiere des Films « AMOUR + AMOUR », der im Rahmen der Ausstellung im L?Atelier Blanc und im Moulin des arts produziert wurde.

Italiano :

Le Repaire accoglie L’Atelier Blanc e le artiste Cécile Dumas e Anthea Lubat per presentare un’installazione e un’anteprima del film « AMOUR + AMOUR », prodotto nell’ambito della mostra presso L’Atelier Blanc e il Moulin des arts.

Espanol :

Le Repaire recibe a L’Atelier Blanc y a las artistas Cécile Dumas y Anthea Lubat para presentar una instalación y un preestreno de la película « AMOUR + AMOUR », realizada en el marco de la exposición de L’Atelier Blanc y el Moulin des arts.

