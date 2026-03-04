Un faux vraie, Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Un faux vraie 24 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T10:00:00+01:00 – 2026-03-24T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Qu’elles soient volontairement de mauvaise foi ou le fruit d’une réflexion trop brève, nos erreurs de raisonnements nous donnent l’illusion que nos déductions sont exactes ou que certains arguments sont valables. A travers des joutes verbales construites, la bibliothèque propose aux élèves de découvrir ces biais argumentatifs tout en s’exerçant à la prise de parole autour de sujets d’actualité scientifique.

Cet atelier sera proposé autour de controverses scientifiques sur des sujets environnementaux.

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue corentin cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France

