Un festival du livre d’écologie pour le enfants Académie du Climat Paris

Un festival du livre d’écologie pour le enfants Académie du Climat Paris samedi 4 octobre 2025.

AU PROGRAMME

Horaires du festival du livre et de la presse écologiques

samedi 11h – 22h, dimanche 11h – 18h

Une librairie géante >> Avec plus de 40 stands pour les grand·es et petit·es, tenue par la librairie L’Attrape-Coeurs Paris (XVIIIe). Venez rencontrer de nombreux⸱ses auteurs et autrices engagé.es

Section Jeunesse >> Une riche programmation pour les plus jeunes avec des ateliers et animations accessibles dès 2 ans !

Et bien plus encore…! >> Diverses animations festives tout au long du week-end.

——————————————————

La créativité, un super outil pour l’écologie

Avec Matthieu Gargallo, auteur de Sauver le monde, un jeu d’enfant ! (éd. Sens dessus dessous), lauréat du prix du livre jeunesse écolo 2025 – Dès 6 ans

Samedi de 14h à 15h30

→inscription←

——————————————————

Imagine et dessine la cabane de tes rêves

Avec Joël Henry et Ariane Pinal, auteur et illustratrice de Sacha et les cabanes (éd. Cambourakis), livre lauréat du prix du livre jeunesse écolo 2025 – Dès 7 ans

Samedi de 14h à 16h

——————————————————

Viens peindre de drôles d’arbres

Un atelier avec Pauline Morel autour de son livre Pluie (éd. Panthera). De 5 à 8 ans

Samedi de 16h à 17h30

→inscription←

——————————————————

Visite – Les coulisses de l’Académie et ses expérimentations d’adaptation au changement climatique. Inscription sur place.

Samedi à 14h30-15h30-16h30

——————————————————

Je vais t’aider, Petite Graine

Lecture gestuelle et de confection de marionnettes-doigts, autour du livre Je vais t’aider, Petite Graine, de Clotilde Giraud (éd. Scudéry). De 2 à 4 ans

Samedi, de 17h à 17h50

→inscription←

——————————————————

Jeux de société

avec le Centre d’animation Binet & l’Académie du Climat.

Samedi de 14h30 à 17h30

——————————————————

Viens gagner des livres jeunesse écolos !

Jeu-concours animé par le Felipé.

Samedi et dimanche, de 14h à 17h

——————————————————

Atelier du livre déchaîné Fresque participative et collaborative pour comprendre les enjeux de l’écologie du livre et imaginer des actions concrètes ! Animé par Mathieu Bouttin, membre de l’association pour l’écologie du livre.

Dimanche de 14h à 17h30

→inscription←

——————————————————

Joue avec Arthur à la permaculture

Un atelier avec Louise Browaeys, autrice de l’album Arthur, l’enfant qui a créé son jardin en permaculture, (éd. Athizes). De 7 à 12 ans

Dimanche de 14h à 15h30

→inscription←

——————————————————

Atelier Land Art

Dimanche de 15h à 17h

——————————————————

ANENT (Slam-Fonnkèr) Par le powète – auteur – interprète Titwann souffle « la magie des mots guérisseurs ». Il sait leur pouvoir.

Il exagère penserez vous ? Peut être n’a t il pas tout à fait tort. Aller savoir.

Dimanche de de 16h à 17h

Ces journées sont dans le programme du Festival du livre et de la presse d’écologie téléchargeable : Festival du livre et de la presse d’écologie (festival-livre-presse-ecologie.org)

Ce festival est né en 2003, de la rencontre de professionnel·les de la culture et de militant·es écologistes, avec trois orientations majeures : La promotion du livre et de l’écrit / L’information, sensibilisation et éducation à l’environnement / La présentation au public des différents acteur·rices agissant sur ces questions (associations, structures de presse et d’édition).

L’association organise aussi un Prix du Livre jeunesse écolo pour des enfants de la France entière.

Retrouvez le Felipé sur Facebook, Instagram, et sur son site internet !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, avec des options végan et sans gluten, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Pour les enfants curieux ou amoureux de la nature… des rencontres d’auteur⸱rices, des ateliers créatifs, des rencontres & dédicaces, des jeux…

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

samedi

de 11h00 à 22h00

dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 2 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/