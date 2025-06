Un Feydeau peut en cacher un autre Conservatoire André Messager Montluçon 5 juillet 2025 07:00

Allier

Un Feydeau peut en cacher un autre Conservatoire André Messager 11 Avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Par les élèves de la classe théâtre adultes-amateurs.

.

Conservatoire André Messager 11 Avenue de l’Europe

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

English :

By students in the adult-amateur theater class.

German :

Von den Schülerinnen und Schülern der Theaterklasse für Erwachsene und Amateure.

Italiano :

A cura degli studenti del corso di teatro amatoriale per adulti.

Espanol :

Por los alumnos de la clase de teatro aficionado para adultos.

L’événement Un Feydeau peut en cacher un autre Montluçon a été mis à jour le 2025-06-23 par Montluçon Tourisme