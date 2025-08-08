Un Fil à la patte Haguenau

Un Fil à la patte Haguenau mardi 24 mars 2026.

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 22:20:00

Afin de se marier à une riche héritière, Bois-d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse Lucette Gautier, une chanteuse de café-concert. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable menant Feydeau à convoquer une pléiade de personnages cocasses et décalés.

Un des chefs d’œuvre du vaudeville et des pièces comiques tous registres confondus. Feydeau livre ici toute l’étendue de son génie, alliant le comique de situation au burlesque des personnages. .

English :

In order to marry a wealthy heiress, Bois-d?Enghien does everything in his power to get rid of his mistress Lucette Gautier, a café-concert singer. From cowardice to lies, he sinks into an inextricable situation, leading Feydeau to summon a host of comical, offbeat characters.

German :

Um eine reiche Erbin zu heiraten, versucht Bois-d’Enghien alles, um seine Geliebte Lucette Gautier, eine Konzertkaffeesängerin, loszuwerden. Durch Feigheit und Lügen gerät er in eine unlösbare Situation, die Feydeau dazu veranlasst, eine ganze Reihe von komischen und schrägen Figuren aufzurufen.

Italiano :

Per sposare una ricca ereditiera, Bois-d’Enghien fa di tutto per liberarsi della sua amante Lucette Gautier, una cantante di caffè-concerto. Dalla vigliaccheria alla menzogna, sprofonda in una situazione inestricabile, che porta Feydeau a convocare una serie di personaggi comici e stravaganti.

Espanol :

Para casarse con una rica heredera, Bois-d’Enghien hace todo lo posible por deshacerse de su amante Lucette Gautier, cantante de café-concierto. De la cobardía a la mentira, se hunde en una situación inextricable, que lleva a Feydeau a convocar a un sinfín de personajes cómicos y disparatados.

