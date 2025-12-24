UN FIL À LA PATTE PAR LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE, Quai des Arts Pornichet
UN FIL À LA PATTE PAR LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE
Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-30
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Vaudeville de Georges Feydeau.
Mise en scène de Gemma Sakho.
Fernand, sur le point d’épouser une riche héritière, tente de rompre avec Moona Liz, une star du burlesque. Mais à force de mensonges et de lâcheté, il s’emmêle dans un tourbillon de situations aussi drôles qu’inextricables. Les qiuproquos s’enchainent à un rythme effréné.
Une comédie vive, rythmée et délicieusement folle !
Quai des Arts
Les 24, 25, 30 et 31 janvier ; le 1er février
Oui, de 5€ à 10€.
La réservation est obligatoire en ligne ou à Quai des Arts à partir du 6 janvier (du mardi au vendredi de 16h à 17h45) .
Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 43 21 41
English :
Vaudeville by Georges Feydeau.
