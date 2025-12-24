UN FIL À LA PATTE PAR LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE, Quai des Arts Pornichet

UN FIL À LA PATTE PAR LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE

Vaudeville de Georges Feydeau.

Mise en scène de Gemma Sakho.

Fernand, sur le point d’épouser une riche héritière, tente de rompre avec Moona Liz, une star du burlesque. Mais à force de mensonges et de lâcheté, il s’emmêle dans un tourbillon de situations aussi drôles qu’inextricables. Les qiuproquos s’enchainent à un rythme effréné.

Une comédie vive, rythmée et délicieusement folle !



Où ?

Quai des Arts

Quand ?

Les 24, 25, 30 et 31 janvier ; le 1er février



L’entrée est-elle payante ?

Oui, de 5€ à 10€.

La réservation est obligatoire en ligne ou à Quai des Arts à partir du 6 janvier (du mardi au vendredi de 16h à 17h45) .

Vaudeville by Georges Feydeau.

