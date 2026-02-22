UN FIL A LA PATTE SAISON CULTURELLE BEDARIEUX Bédarieux

UN FIL A LA PATTE SAISON CULTURELLE BEDARIEUX

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

VENDREDI 13 MARS

UN FIL À LA PATTE Grenier de Toulouse

20h30 Tuilerie Tarif 15€ TP, 10€ TR, 7€ enfant Durée 1h30

Age à partir de 10 ans

Texte Georges Feydeau | Mise en scène Pierre Matras | Avec Muriel Darras et Pierre Matras | Lumière Serge Wolff

Thème Théâtre

Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et accrochez-vous !

Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin, le rideau s’ouvre sur… rien. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre nous apprendra que les comédiens ont quitté le projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter de sauver la situation en interprétant à eux seuls tous les personnages de cette folle comédie.

Ceux qui n´aiment pas Feydeau sont ravis. Les amateurs du pape du vaudeville ressortent conquis. Au cœur de cette tuerie détonante, les comédiens sont les serial killers chargés de mettre le feu aux planches.

Interprétation mortelle ! Spectacle décoiffant ! La Dépêche du Midi

Un duo fracassant, une pêche d’enfer, on n’avait pas vu ça depuis des lustres. Il faut y aller les yeux fermés ! Flashebdo

Un conseil, ne vous dites pas encore un vaudeville mais jugez par vous-mêmes. La Marseillaise

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

English :

FRIDAY MARCH 13

UN FIL À LA PATTE Grenier de Toulouse

8:30pm Tuilerie Price: 15? TP, 10? TR, 7? child Duration: 1h30

Age from 10 years

Text Georges Feydeau | Direction Pierre Matras | With Muriel Darras and Pierre Matras | Lighting Serge Wolff

