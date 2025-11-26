Un fil à soi : Atelier crochet autour des carrés Granny Bibliothèque François Villon Paris

Votre bibliothèque propose à tous un cycle autour du textile pour bien commencer l’hiver !

Nous commencerons avec cet atelier lors duquel nous crochèterons tous ensemble sous les conseils d’Ana pour découvrir les points basiques des fameux carrés « Granny ».

Découvrez ses créations sur Instagram

Connaissez-vous les carrés Granny ? Venez crocheter en compagnie de la créatrice Ana Pagiola. Pour tous à partir de 12 ans.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T15:00:00+02:00_2026-01-14T17:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/