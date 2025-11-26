Un fil à soi : Atelier crochet autour des carrés Granny Bibliothèque François Villon Paris
Un fil à soi : Atelier crochet autour des carrés Granny Bibliothèque François Villon Paris mercredi 14 janvier 2026.
Votre bibliothèque propose à tous un cycle autour du textile pour bien commencer l’hiver !
Nous commencerons avec cet atelier lors duquel nous crochèterons tous ensemble sous les conseils d’Ana pour découvrir les points basiques des fameux carrés « Granny ».

Connaissez-vous les carrés Granny ? Venez crocheter en compagnie de la créatrice Ana Pagiola. Pour tous à partir de 12 ans.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/