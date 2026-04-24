Un fil de soi TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Réservation en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28 Adulte, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Une enfant s’interroge sur ce que signifie “être soi”.Sa quête la mène au fond d’une grande armoire en bois, sur le dos d’un papillon-oiseau, et enfin chez Claudine, une brodeuse de rêves indocile, endeuillée par la perte récente de son amour.Ensemble, elles réveillent la mémoire des absents et brodent, point après point, de nouvelles couleurs sur un village trop longtemps étouffé de gris. Un récit initiatique, en ombre et en lumière, qui célèbre la transmission, la joie de créer et le courage de rêver. Écrit et interprété par Noé Delaunay.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

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