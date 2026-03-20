Un fil entre Sanguinet et Sangouiné Bergerie Sanguinet

Un fil entre Sanguinet et Sangouiné

Bergerie 263 Avenue du Born Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Kôlokota pour Sangouiné est une nouvelle association qui rejoint le tissu associatif local avec l’objectif de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales en Côte d’Ivoire, en priorité celles de la commune de Sangouiné.

Cette journée de couture solidaire est une invitation à se retrouver pour découper, coudre, adhérer à l’association ou déposer des tissus, dans un esprit convivial.

Aucun niveau requis chacun peut participer selon ses envies et ses compétences. Même une heure de votre temps peut faire la différence !

Les réalisations seront destinées aux femmes et jeunes filles de Sangouiné.

Ensemble, cousons solidarité, dignité et avenir. .

Bergerie 263 Avenue du Born Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 91 58 88 pherran@orange.fr

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English :

L’événement Un fil entre Sanguinet et Sangouiné Sanguinet a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs