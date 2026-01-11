Un film et au lit ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris
Un film et au lit ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 7 février 2026.
Projection de deux films à partir de 5 ans pleins de charme et d’humour, adaptés des albums de Quentin Blake publiés chez Gallimard Jeunesse, où l’on parle d’amitié, de découvertes et de départs… mais aussi du bonheur de rentrer chez soi.
Jack et Nancy (26′) :
Par un jour de grand vent, Jack et Nancy, suspendus à un parapluie magique,
s’envolent vers une île lointaine. Ils avaient toujours rêvé de partir au bout
du monde : les voilà plongés dans la plus extraordinaire des aventures. Mais
bientôt, leur lit douillet, leurs parents et leur maison leur manquent… Et s’il
était temps de rentrer ?
Petit Chou (26′) :
Par un autre jour de grand vent, Angèle, qui ne se passionnait jusqu’ici que
pour le jardinage et la pâtisserie, trouve un minuscule oisillon tombé du ciel.
Elle le recueille, lui fabrique un nid douillet, le dorlote beaucoup et le
nourrit encore plus. Bientôt, son Petit Chou devient bien trop grand pour vivre
dedans… Et s’il était temps de prendre son envol ?
Les plus belles histoires de Quentin Blake fait partie des films
en compétition pour Le Prix Cinéma des Écoles.
Réalisation : Gerrit Bekers et Massimo Fenati
Scénaristes : Mark Evans et Massimo Fenati
© Eagle Eye Drama Limited MMXX1V
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
En février, installez-vous bien au chaud et laissez-vous emporter par la magie de deux courts-métrages adaptés des albums de Quentin Blake « Jack et Nancy » et « Petit Chou » !
Le samedi 07 février 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
