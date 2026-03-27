Un Film Une Mousse : Les Affranchis Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 23:59

Gratuit : non 8€ film + mousse Tout public

Le 10 avril, direction le New York des gangsters avec Les AffranchisUn grand film de Martin Scorsese où l’on apprend beaucoup de choses sur la mafia… et absolument rien sur la modérationAprès la projection, on débriefe tranquillement autour d’une bonne mousse

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/82/https-cinemalebonnegarde.com-fr-fiche-film-cinem.html



Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

