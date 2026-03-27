Un Film Une Mousse : Les Affranchis Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
Un Film Une Mousse : Les Affranchis Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 23:59
Gratuit : non 8€ film + mousse Tout public
Le 10 avril, direction le New York des gangsters avec Les AffranchisUn grand film de Martin Scorsese où l’on apprend beaucoup de choses sur la mafia… et absolument rien sur la modérationAprès la projection, on débriefe tranquillement autour d’une bonne mousse
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/82/https-cinemalebonnegarde.com-fr-fiche-film-cinem.html
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