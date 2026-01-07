Un Film Une Mousse : No Country for Old Men Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 20:30 –

Gratuit : non 8 € Film + mousse au bar du cinéma : 8 € Tout public

Un Film Une Mousse : « No Country for Old Men » de Joel et Ethan Coen (2008) 2h02 Une mallette pleine de billets,Un type qui n’aurait jamais dû la ramasser,Un tueur qui ne sourit jamais,Un shérif un peu dépassé,Résultat un western moderne ultra tendu où le hasard fait très mal les choses. Quiz, rétrospective au bar, animations ! Projection suivie d’un verre au bar du cinémaPour reparler du filmOu du lancer de pièceOu de pourquoi on ne ramasse jamais une valise trouvée dans le désert

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/



