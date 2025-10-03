Un film une mousse // The Big Lebowski (1998) Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Un film une mousse // The Big Lebowski (1998) Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:30 – 23:30

Gratuit : non 8 € tarif unique Tout public

Le film + la mousse = 8 €C’est la suite de l’anniversaire des 10 ans ! Un autre de nos plus gros succès : The Big Lebowski des Frères Cohen(1998)The Dude n’aspirait qu’au calme, à un cocktail laiteux et à quelques strikes. Jeff Bridges en fait une légende du flegme et au bout du compte, le seul et unique roi du cool. Merci Jeff Bridges pour l’éternité.Instagram @cinebonnegarde

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0667325683 https://www.cinemalebonnegarde.com/