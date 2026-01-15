Un Film Une Mousse : Un Jour sans fin Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:30 – 23:30

Gratuit : non 8€ Tarif unique, 8€ film + mousse En famille, Adulte, Etudiant, Tout public

Vendredi 30 janvier à 20h30Soirée UN FILM UNE MOUSSEUn jour sans fin (Harold Ramis, avec Bill Murray)Avec quiiiiiiiz ! Projection suivie d’un verre au bar du cinéma pour parler ciné et refaire le film !Un réveil qui sonne toujours à la même heure … La même journée qui recommence encore et encore … et cette drôle de question : que ferait-on si on avait une infinité de secondes chances ?

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com/



