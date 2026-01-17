Un Film Une Mousse : Un Jour sans fin, Cinéma Bonne Garde, Nantes

Un Film Une Mousse : Un Jour sans fin Vendredi 30 janvier, 20h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00+01:00 – 2026-01-30T23:30:00+01:00

Fin : 2026-01-30T20:30:00+01:00 – 2026-01-30T23:30:00+01:00

Vendredi 30 janvier à 20h30

Soirée UN FILM UNE MOUSSE

Un jour sans fin (Harold Ramis, avec Bill Murray)

Avec quiiiiiiiz ! Projection suivie d’un verre au bar du cinéma pour parler ciné et refaire le film !

Un réveil qui sonne toujours à la même heure … La même journée qui recommence encore et encore … et cette drôle de question : que ferait-on si on avait une infinité de secondes chances ?

Cinéma Bonne Garde 20 Rue Frère Louis, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un jour sans fin, projection précédée d’un quiz et suivie d’une bière. Que du bonheur, hein Bill? rétrospective bière