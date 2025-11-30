Un film, une salle Nant

Un film, une salle

Projection d’un film ancien en 16mm avec bobines.

Film projeté L’Homme qui aimait les femmes, film français de François Truffaut, sorti en 1977.

Synopsis Bertrand travaille dans une entreprise d’aérodynamisme. Il est autant amoureux des femmes que de l’idée même de la femme. Pour lui, toutes les femmes sont uniques et irremplaçables. Elles sont à la fois l’œuvre de sa vie, son inspiration artistique et la cause de sa mort. Mais si Bertrand est un amoureux insatiable, c’est que deux profondes blessures sont restées en lui. Celle que lui a causé une mère distante et froide, tout d’abord, et dont il ne parviendra jamais à se faire aimer. Et puis celle que lui a infligée Véra en le quittant. Depuis que Véra est partie, Bertrand erre de femme en femme, les collectionnant pour ne pas s’y attacher. Une passion qu’il résume par ces mots

Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.

Au fil du temps, il se souvient de toutes les femmes qu’il a rencontrées. Il compose un livre à partir de tous ses souvenirs. Ce livre sera publié après sa mort. Son titre est L’Homme qui aimait les femmes.

A 14h, à la salle du Cabaret du Domaine du Roc Nantais réservation demandée

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Michel Grimaud à l’occasion de la sortie de son livre souvenir. .

Domaine du Roc Nantais Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

English :

Screening of an old 16mm film with reels.

German :

Vorführung eines alten 16mm-Films mit Filmrollen.

Italiano :

Proiezione di un vecchio film in 16 mm con bobine.

Espanol :

Proyección de una película antigua de 16 mm con bobinas.

