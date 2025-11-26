Un film, une soupe et au lit! Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou
Bibliothèque du Finistère 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Mercredi 26 novembre à 19h00, la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou vous propose une projection du documentaire Le village qui voulait replanter des arbres , en présence de sa réalisatrice Brigitte Chevet.
A cette occasion, dégustation de soupe! Apportez une cocotte de votre meilleure soupe (et un bol pour goûter celle des autres participants).
> tout public
> entrée libre et gratuite .
