Un film, une soupe et au lit! Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou

Un film, une soupe et au lit!

Bibliothèque du Finistère 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Mercredi 26 novembre à 19h00, la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou vous propose une projection du documentaire Le village qui voulait replanter des arbres , en présence de sa réalisatrice Brigitte Chevet.

A cette occasion, dégustation de soupe! Apportez une cocotte de votre meilleure soupe (et un bol pour goûter celle des autres participants).

> tout public

> entrée libre et gratuite .

Bibliothèque du Finistère 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un film, une soupe et au lit! Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou