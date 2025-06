Un FOL Après-midi au Théâtre – Lédergues 12 juillet 2025 07:00

Un FOL Après-midi au Théâtre Lédergues Aveyron

3 € par famille pour l’après-midi !

Du théâtre en plein air, pour petits et grands. Place à l’imagination, à l’humour et à la poésie pour une après-midi théâtrale en plein air, ouverte à tous et accessible à vélo !

Un événement organisé par l’association Recycl’n Co, l’association Autour du Moulin de Penthiès et la compagnie Répliques Sismiques.

Quatre spectacles, trois lieux, une buvette itinérante, un pique-nique partagé, et un tarif unique de 3 € par famille pour vivre une belle journée d’été sous le signe du théâtre.

14h Arboretum de Lédergues

Mon histoire presque naturelle du réchauffement climatique

Par la compagnie Mungo

Un spectacle drôle et décalé pour « en finir avec la fin du monde » et questionner avec légèreté les enjeux climatiques.

16h Blaye (Lédergues)

Éclats de théâtre

Par la compagnie Répliques Sismiques

Le groupe de théâtre amateur partage avec le public le fruit de son travail dans un spectacle collectif, joyeux et engagé.

18h Le Lac (Lédas-et-Penthiès)

Je hais les gosses

Par la compagnie CIA

Pour tous ceux qui ont été gosses, ont des gosses, auront des gosses… Un spectacle grinçant et plein de tendresse.

19h30 Pique-nique partagé

Sur place, au bord du lac de Lédas-et-Penthiès. Apportez vos spécialités et profitez d’un moment convivial pour clore cette journée.

Tarif unique 3 € par famille pour l’ensemble des spectacles

Possibilité de faire le circuit à vélo

Un covoiturage retour est prévu en soirée

Buvette itinérante sur les lieux

En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes de Lédergues

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 30 45 94 14

English :

Open-air theater for young and old. Let your imagination, humour and poetry run riot for an afternoon of open-air theatre, open to all and accessible by bike!

German :

Theater unter freiem Himmel für Groß und Klein. Platz für Fantasie, Humor und Poesie für einen Theaternachmittag unter freiem Himmel, der für alle offen ist und mit dem Fahrrad erreicht werden kann!

Italiano :

Teatro all’aperto per grandi e piccini. Lasciate che la vostra immaginazione, l’umorismo e la poesia si scatenino per un pomeriggio di teatro all’aperto, aperto a tutti e raggiungibile in bicicletta!

Espanol :

Teatro al aire libre para grandes y pequeños. Deja volar tu imaginación, tu humor y tu poesía en una tarde de teatro al aire libre, abierta a todos y accesible en bicicleta

