Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 Harmonie de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement

Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4

Jeudi 4 décembre 2025 de 19h30 à 21h. Harmonie de l’Estaque 38 rue Le Pelletier Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

A travers Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 , Mohamed Adi partage un regard sensible et percutant sur Marseille, ses quartiers et ses identités mêlées. Ce seul-en-scène vibrant, drôle et émouvant, mêle français, arabe et provençal.

Un hymne à l’identité multiple Michèle Perin, Culture Off Avignon.

50% français, 50% algérien, 100% marseillais , La Marseillaise.

Mohamed Adi déroule le film de sa vie devant des spectateurs attentifs, captivés , Culture Actu La Provence. .

Harmonie de l’Estaque 38 rue Le Pelletier Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 46 27 58 06 lepiednutheatre@yahoo.fr

English :

In Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 , Mohamed Adi takes a sensitive, hard-hitting look at Marseille, its neighborhoods and its mixed identities. This vibrant, funny and moving one-man show combines French, Arabic and Provençal.

