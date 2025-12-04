Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 Harmonie de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement
Jeudi 4 décembre 2025 de 19h30 à 21h. Harmonie de l’Estaque 38 rue Le Pelletier Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
A travers Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 , Mohamed Adi partage un regard sensible et percutant sur Marseille, ses quartiers et ses identités mêlées. Ce seul-en-scène vibrant, drôle et émouvant, mêle français, arabe et provençal pour raconter l’histoire d’un enfant d’immigré, entre deux cultures et un seul amour pour sa ville.
Un hymne à l’identité multiple Michèle Perin, Culture Off Avignon.
50% français, 50% algérien, 100% marseillais , La Marseillaise.
Mohamed Adi déroule le film de sa vie devant des spectateurs attentifs, captivés , Culture Actu La Provence. .
Harmonie de l’Estaque 38 rue Le Pelletier Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 46 27 58 06 lepiednutheatre@yahoo.fr
English :
In Un français comme les autres ou Bleu + bleu = 4 , Mohamed Adi takes a sensitive, hard-hitting look at Marseille, its neighborhoods and its mixed identities. This vibrant, funny and moving one-man show combines French, Arabic and Provençal.
