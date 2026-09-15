Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

« Un Français comme les autres » ou Bleu plus Bleu égal 4

Vendredi 18 septembre 2026 de 19h30 à 20h40. Centre d’Animations et de Loisirs des Martégales 5 rue des Martégales 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 20:40:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Théâtre du Lacydon vous invite à découvrir la pièce de théâtre « Un Français comme les autres » ou « Bleu + Bleu = 4 », créée par Mohamed Adi, fondateur de la compagnie Le Pied Nu,

À travers Un Français comme les autres, Mohamed Adi partage un regard sensible et percutant sur Marseille, ses quartiers et ses identités mêlées. Ce seul-en-scène vibrant, drôle et émouvant, mêle français, arabe et provençal pour raconter l’histoire d’un enfant d’immigré, entre deux cultures et un même amour pour sa ville.



Présenté au Festival d’Avignon 2025, le spectacle a séduit par sa sincérité et sa profondeur :

Philippe Amsellem, La Marseillaise / « 50% français, 50% algérien, 100% marseillais. »

Michèle Perin, Culture Off Avignon / « Un hymne à l’identité multiple, à la beauté du métissage. »

Culture’actu La Provence /« Mohamed Adi déroule le film de sa vie devant des spectateurs attentifs, captivés. »



Texte de : Mohamed ADI et René ESCUDIE

Avec : Mohamed ADI et Doudou



Collaboration : Danielle Stefan et Jacques Germain – Costumes : Virginie Breger

Accessoires : Grégoire Lange et Christian – Lumières : Manon Deplaix





Cette pièce, créée en 2024, met en lumière le parcours de Mohamed, né à Marseille, français d’origine, puis devenu algérien avant de retrouver sa nationalité française. A travers des personnages issus de la vie quotidienne, tels que des vendeurs ambulants ou des chiffonniers, le spectateur est invité à revivre des moments marquants de l’histoire et de l’exil, notamment la guerre d’Algérie, qui amène à se questionner sur l’identité et l’appartenance.



Le Pied Nu, compagnie fondée en 1983, œuvre à la promotion des arts du théâtre, du conte, de la musique et du chant, avec une attention particulière aux cultures venues d’ailleurs. À travers cette pièce, la troupe poursuit sa mission en offrant une représentation pleine d’humanité et de diversité.



Association créée par Mohamed Adi en 1983, avec pour objectif de faire découvrir les arts et pratiques du théâtre, de la musique, du chant, du conte ainsi que du cinéma et cela à travers les cultures venues d’ailleurs.

Depuis sa création, Le Pied Nu a été à l’initiative de nombreux événements et actions en direction de publics aussi variés que nombreux.

Il va au-devant de ses publics, dans leurs lieux propres, à l’école, dans le quartier, la prison, les bibliothèques, les foyers de migrants, les centres sociaux, les centres d’accueil, les lieux passerelle ou d’exclusion. Il y propose des animations ciblées, variées et riche autour de la mise en avant de l’interconnaissance.



Parallèlement, « Le Pied Nu » produit aussi ses créations propres. Des spectacles de théâtre, de danse, de musique, de théâtre d’ombres, de contes. Ces créations donnent l’opportunité à des professionnels de s’exprimer. La recherche sans fin de l’identité, la quête de l’immortalité, le souci de la reproduction de soi, la recherche des racines, dans les larmes, la dérision, le rêve et l’humour sont les principaux thèmes des spectacles du « Pied Nu ».



« Le Pied Nu » a ainsi conduit ses activités et présenté ses spectacles dans toute la France et en Europe (Belgique, Italie, Espagne), en Martinique (Atrium théâtre scène nationale Festival du Conte), mais aussi en Algérie (Festival Racontar), au Maroc (Festival La Cigogne Volubile de Meknès) et au Burkina Faso (Yeleen), au Cameroun, en Côte d’Ivoire (Festival Le Massa), en Guinée Conakry (Kini Africa), au Togo (Talent) et au Sénégal.



Depuis plus de 40 ans, il conduit des manifestations populaires (Les Belsunciades, La Caravane du Sud) dont le principal objectif est le partage et la valorisation des cultures des populations de la Métropole de Marseille. Dans le cadre de ces manifestations, il présente des contes (« Diable de Bouillabaisse », « Les Trois Précieux »…), qui sont autant d’occasions d’échanges. .

Centre d’Animations et de Loisirs des Martégales 5 rue des Martégales 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 46 27 58 06

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English :

The Th%E9%E2tre du Lacydon invites you to discover the play “A Frenchman Like Any Other” or “Blue + Blue = 4,” created by Mohamed Adi, founder of the theater company Le Pied Nu,

L’événement « Un Français comme les autres » ou Bleu plus Bleu égal 4 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille