Un gamin enfermé au bagne de Belle-Ile-en-Mer Bibliothèque – 5e étage Rennes

Un gamin enfermé au bagne de Belle-Ile-en-Mer Bibliothèque – 5e étage Rennes vendredi 26 septembre 2025.

Un gamin enfermé au bagne de Belle-Ile-en-Mer Bibliothèque – 5e étage Rennes Vendredi 26 septembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avec la BD _Enfermé_, Julien Hillion et Renan Coquin rendent hommage à Mathurin Réto, jeune délinquant emprisonné à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer au début du 20e siècle

L’histoire de cette vie d’adolescent rebelle, brisée par les mauvais traitements et le cachot, interroge la manière dont l’État a mésusé de son pouvoir dans cette colonie publique, créée en 1880 et qui ne fermera ses portes qu’en 1977.

Julien Hillion, est historien, réalisateur et scénariste. Renan Coquin est dessinateur.

Un Vendredi de la bibliothèque suivi d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine