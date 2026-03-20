Un goûter à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains

Un goûter à la ferme Kultur Piment

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Jean-Baptiste et Mélanie, producteurs de piment d’Espelette AOP, vous accueillent pour un goûter à la ferme.

Venez découvrir le Piment d’Espelette AOP à travers une visite de la ferme et un goûter gourmand avec une pointe de piquant ! Pochette surprise offerte.

Durée de la visite 1h30.

Réservation obligatoire auprès de la ferme. .

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 63 92 magismelanie@gmail.com

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English : Un goûter à la ferme Kultur Piment

L’événement Un goûter à la ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cambo les Bains