Un goûter à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains
Un goûter à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains mercredi 15 avril 2026.
Un goûter à la ferme Kultur Piment
Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Jean-Baptiste et Mélanie, producteurs de piment d’Espelette AOP, vous accueillent pour un goûter à la ferme.
Venez découvrir le Piment d’Espelette AOP à travers une visite de la ferme et un goûter gourmand avec une pointe de piquant ! Pochette surprise offerte.
Durée de la visite 1h30.
Réservation obligatoire auprès de la ferme. .
Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 63 92 magismelanie@gmail.com
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English : Un goûter à la ferme Kultur Piment
L’événement Un goûter à la ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cambo les Bains