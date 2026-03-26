Un grain 2 curiosité et t’es pas prêt ! Ville-Close Concarneau
Un grain 2 curiosité et t’es pas prêt ! Ville-Close Concarneau samedi 11 avril 2026.
Un grain 2 curiosité et t’es pas prêt !
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Spectacle d’humour
Sur réservation au 06 09 40 65 81 .
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 09 40 65 81
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English : Un grain 2 curiosité et t’es pas prêt !
L’événement Un grain 2 curiosité et t’es pas prêt ! Concarneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OTC CCA
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